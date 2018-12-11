''Хочу уйти'': Усик высказался о бое с Джошуа

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик опровергнул слухи о поединке против британца Энтони Джошуа в апреле. При этом украинский боксер резко отреагировал на вопросы о своем следующем бое.

"Да я вообще не хочу говорить сейчас о проблемах Джошуа или еще о чем-то. Я вообще сейчас не хочу ни о чем говорить. Я хочу уйти", - сказал Усик в интервью BEST of MMA TMZ.

При этом украинский боксер отметил, что еще не определился с планами на будущее.

"Мы поговорим об этом. Мы подумаем с командой, что нам делать. На данный момент я наслаждаюсь ничем: просто не боксирую, не тренируюсь, отдыхаю", - признался Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 ноября Александр Усик одержал победу нокаутом в восьмом раунде над Тони Белью. После поединка украинец решил перейти в супертяжелую весовую категорию. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика провести бой против россиянина Дениса Лебедева до апреля 2019 года. Боксер Putin Team выступил с дерзким заявлением по поводу поединка против украинца. Менеджер нашего спортсмена Александр Красюк отметил, что этот поединок не будет интересным и вряд ли состоится.