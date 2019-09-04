"Хочу сказать": Белью обратился к украинцам из-за Усика и Ломаченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью призвал украинцев поддерживать Василия Ломаченко и Александра Усика.

Британский боксер восхитился своими коллегами и заявил о том, что те прославляют свою страну.

Тони Белью и Александр Усик Instagram Эдди Хирна

"Украина должна ими гордиться. Ломаченко и Усик должны быть королями в Украине за все то, что они делают для имиджа страны. Я думаю, что они делают для спорта в Украине больше, чем кто-либо другой. Для всех, кто смотрит мое интервью в Украине, хочу сказать, чтобы вы поддерживали этих ребят, ведь ваша поддержка для них очень ценна, и они ее заслуживают!" – цитирует Белью Luckypunch.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко разгневал украинцев высказываниями о войне между Россией и Украиной, которую боксер назвал "напряженной политической ситуацией".

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