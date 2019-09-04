Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 15:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Хочу сказать": Белью обратился к украинцам из-за Усика и Ломаченко

Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью призвал украинцев поддерживать Василия Ломаченко и Александра Усика.

Британский боксер восхитился своими коллегами и заявил о том, что те прославляют свою страну.

Тони Белью и Александр Усик

Тони Белью и Александр Усик

Instagram Эдди Хирна

Новости
"Были предложения": Ломаченко высказался об уходе в политику

"Украина должна ими гордиться. Ломаченко и Усик должны быть королями в Украине за все то, что они делают для имиджа страны. Я думаю, что они делают для спорта в Украине больше, чем кто-либо другой. Для всех, кто смотрит мое интервью в Украине, хочу сказать, чтобы вы поддерживали этих ребят, ведь ваша поддержка для них очень ценна, и они ее заслуживают!" – цитирует Белью Luckypunch.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко разгневал украинцев высказываниями о войне между Россией и Украиной, которую боксер назвал "напряженной политической ситуацией".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персоны
Александр Усик Тони Белью Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Новосад Петро
Новосад Петро
Усик - відбитий на голову сєпар: расєянє у нього брати, Крим - Божий, так що нема чим пишатися.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
гардітца фатой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel