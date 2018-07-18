"Хочу попросить": Усик в Москве обратился к украинцам

Чемпион мира по версии WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) накануне финала WBSS с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), попросил поклонников из Украины следить за своими высказываниями в адрес соперника.

"Дорогие друзья. Хочу всех поприветствовать и сказать, что мы с командой в Москве. Мы отлично разместились. В субботу нас ждет грандиозное событие - финал Боксерской суперсерии. Если сказать прямо - финал Лиги чемпионов, но только по боксу. Всех болельщиков, которые болеют за меня, хочу попросить быть максимально скромными в высказываниях. Имейте уважение к противнику, потому что не уважаете противника - не уважаете меня", - заявил украинец.

Напомним, что поединок Усик - Гассиев состоится в субботу, 21 июля, на арене спорткомплекса "Олимпийский" в Москве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Гассиев. Начало вечера бокса – в 18:00 по киевскому времени.