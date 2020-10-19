Хитров назвал главную ошибку Ломаченко в бою с Лопесом

План на бой стал главной ошибкой команды Василия Ломаченко в поединке против Теофимо Лопеса.

Такое мнение в интервью Tribuna.com выразил известный украинский боксер Евгений Хитров. По его словам, Василию стоило с первых раундов навязывать сопернику инициативу. При этом "Украинский лев" не согласился с решением судей отдать победу американцу.

"Думаю, что команда Ломаченко выбрала неправильную тактику на бой. Это война, туда нужно было идти, как на войну. Не думать о 12 раундах, а начинать с первого давить Лопеса. Теофимо удивил всем. Я, честно, вообще не такой бой ожидал увидеть. Думал, будет что-то похожее на бой Ломаченко против Линареса. Решение судей? Ну, учитывая американский рынок, я не удивлен. Но тут смело можно было давать ничью", – сказал Хитров.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал решение судей засчитать украинцу Василию Ломаченко поражение в поединке против Теофимо Лопесом грубой ошибкой.

Напомним, сам украинский боксер выразил несогласие с результатом боя.