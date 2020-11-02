Хирн об Усике в бою с Чисорой: его разрывали, как тряпичную куклу

Александр Чеканов Бокс 14:18, 2.11.2020 Обновлено: 14:50, 2.11.2020

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) некомфортно себя чувствовал в первой половине боя с Дереком Чисорой (23-10, 23 КО).

Такое мнение в интервью iFL TV выразил один из промоутеров нашего боксера Эдди Хирн. По его словам Усик явно выглядел озадаченным напором соперника.

"Считаю, что Усик получил то, в чем он нуждался – тяжелый и конкурентный поединок. После стартовых двух раундов он выглядел так, словно уже прошла половина боя. После второго раунда он немного озадаченным вернулся в свой угол. На его лице читалось: "Какого хр*на тут вообще происходит?" Его разрывали, как тряпичную куклу. И я считаю, что Чисора заработал уважение за этот бой", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик обратился к Энтони Джошуа после победы над Дереком Чисорой, поставив AJ ультиматум.

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