''Хэйтеры умирают'': у Ломаченко выступили с дерзким заявлением

Американский специалист Расс Анбер ответил на критику его подопечного Василия Ломаченко после боя против Хосе Педрасы 8 декабря. Наставник украинца пристыдил людей, которые ждут неверного шага от нашего спортсмена.

"Каждый ждёт малейшую ошибку, хэйтеры умирают от ожидания, чтобы сказать: "Я же говорил!" и не отдают парню должное за всё, что он сделал. Я имею ввиду, что у него было 13 поединков, из них 12 титульных, он взял титулы в трёх весовых категориях. Как не отдать ему должное за это?" - цитирует Анбера VRinge.

instagram.com/lomus_17

При этом американский тренер не считает, что Ломаченко провел слабый бой против Педрасы.

"Он был хорошо готов, дрался умно. Он был настолько сложен для попадания, насколько это было возможно против Ломаченко. Это был самый большой фактор в бою. Я не думаю, что размер был фактором. Фактором был также и стиль. Он сделал сложной задачу для Ломаченко, но Лома всё равно смог отправить его в два нокдауна в конце поединка. Это было чёткое выступление для Ломаченко", - восхитился украинцем Анбер.

Напомним, что Василий Ломаченко одержал победу над Хосе Педрасой единогласным решением судей. Из-за того, что наш боксер не нокаутировал пуэрториканца, в его адрес полетело много критики.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный промоутер Эдди Хирн заявил о том, что готов организовать для Василия Ломаченко бой против Энтони Кролла - британского боксера, выступающего в лёгкой весовой категории, чемпион мира по версии WBA 2015—2016, и не сомневается, что украинский боксер не откажется от его предложения.