''Хайпануть'': Ломаченко ответил, будет ли драться с Конором в UFC

Украинский чемпион мира в легкой весовой категории по версии WBO и WBA Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) провел пресс-конференцию в киевском ТЦ Lavina Mall.

Наш знаменитый соотечественник считает, что провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) с ирландцем Конором МакГрегором было б интересно, но маловероятно.

"Бой в UFC хорошая идея, но я бы не стал это делать. Каждый должен заниматься своим делом, и я не хочу лезть в другие дела. Насчет Коннора, то мне нечего тут сказать - не хотелось бы просто хайпануть на этом, а потом не сделать", - цитирует Ломаченко корреспондент OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) сделал Василию Ломаченко "невероятное предложение" ради боя с обязательным претендентом из Британии Энтони Кроллой.