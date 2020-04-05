Отец украинского чемпиона WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Анатолий Ломаченко будет тренировать чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова перед его боем с Флойдом Мейвезером.

Анатолий Ломаченко inter.ua

"Желание провести бой есть. Моя задача работать вместе с Анатолием Ломаченко. Ломаченко – лучший. Как отец сына-боксера. Я прибегаю к услугам. И работаем вместе. У нас есть устная договоренность", - заявил тренер и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов на Youtube-канале Игоря Рыбакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявил, что готов выйти на бой против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора, если ему заплатят 600 миллионов долларов.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов предложил интересный формат боя против Флойда Мейвезера и прокомментировал информацию о его проведении.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!