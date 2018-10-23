Хабиб назвал место проведения боя против Мейвезера

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок против непобедимого боксера Флойда Мейвезера состоится в Москве на стадионе "Лужники". Именно это место для проведения боя предложил ему генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Нурмагомедов уверен, что суперпоединок соберет 100 тысяч на огромной арене, а также собирается установить мировой рекорд по продаже платных трансляций. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Напомним, что Флойд Мейвезер выразил готовность провести поединок против Хабиба по правилам бокса. Однако американец собирался выйти в ринг в американском Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко назвал поединок Мейвезера и Хабиба театром.