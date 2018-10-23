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Хабиб назвал место проведения боя против Мейвезера

2.3тЧитать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что поединок против непобедимого боксера Флойда Мейвезера состоится в Москве на стадионе "Лужники". Именно это место для проведения боя предложил ему генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Нурмагомедов уверен, что суперпоединок соберет 100 тысяч на огромной арене, а также собирается установить мировой рекорд по продаже платных трансляций. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?😁 #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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Напомним, что Флойд Мейвезер выразил готовность провести поединок против Хабиба по правилам бокса. Однако американец собирался выйти в ринг в американском Лас-Вегасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Василий Ломаченко назвал поединок Мейвезера и Хабиба театром.

Персоны
Хабиб НурмагомедовФлойд Мейвезер
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
с кто с этой чюркой пленной азиатской обезьяной будет иметь дело? только идиоты
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