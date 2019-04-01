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Гвоздик защитил чемпионский пояс необычным нокаутом: спортивные итоги 31 марта

1.4тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Александр Гвоздик провел первую защиту своего пояса WBC в полутяжелом весе, а украинский футболист Ярослав Ракицкий забил за "Зенит". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 31 марта.

Кроме того, Александр Усик впервые рассказал о своем дебюте в хэвивейте. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Темы
чемпионат РоссииWBC
Персоны
Александр ГвоздикАлександр УсикЯрослав Ракицкий
Тег
ФК Зенит
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