Гвоздик впервые назвал причины завершения карьеры, упомянув коронавирус

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) впервые назвал причины, почему завершил свою профессиональную карьеру.

По словам харьковчанина, в ситуации, которая сложилась в мире с пандемией коронавируса он знал, что никто не предложит ему сразу титульный бой, а начинать все сначала был не готов.

"Также существует общая неопределенность из-за коронавируса. Я чувствую, что мне уже 33, я здоров и хочу таким оставаться. Я ищу новые возможности в жизни, кроме бокса. Я здоров и чувствую себя сильнее, чем когда-либо в моей жизни. Я рад своему здоровью", – цитирует Гвоздик boxingscene.com.

Боксер намекнул, что решил уйти в бизнес.

"За 22 года в спорте я установил много связей с людьми из бокса и бизнесменами. Я не собираюсь давать комментарии по поводу того, чем я собираюсь заниматься. Но я верю, что все будет хорошо", – сказал Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию про уход в бизнес подтвердил и менеджер боксера Эгис Климас.

Последний бой харьковчанин провел 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО), владеющему титулом по версии IBF.

Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте 2019-го украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции.