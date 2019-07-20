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Гвоздик уверен, что Россия не нападала на Украину: спортивные итоги 19 июля

2.2т Читать материал на украинском

Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе, а Усик рассказал, как едва не "шарахнул неадеквата". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 июля.

Гвоздик уверен, что Россия не нападала на Украину: спортивные итоги 19 июля

Кроме того, СМИ назвали новый клуб Блохина и украинские молодые футболисты вернулись с обучения в Барселоне. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
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Макарский Александр
Макарский Александр
Умный и классный человек! Не у всех кастрюли на головах в свыно-рейхе
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