Гвоздик уверен, что Россия не нападала на Украину: спортивные итоги 19 июля

Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе, а Усик рассказал, как едва не "шарахнул неадеквата". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 июля.

Кроме того, СМИ назвали новый клуб Блохина и украинские молодые футболисты вернулись с обучения в Барселоне. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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