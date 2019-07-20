Гвоздик уверен, что Россия не нападала на Украину: спортивные итоги 19 июля

Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе, а Усик рассказал, как едва не "шарахнул неадеквата". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 19 июля.
Кроме того, СМИ назвали новый клуб Блохина и украинские молодые футболисты вернулись с обучения в Барселоне. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
"Россия точно не нападала": Гвоздик шокировал признанием о войне на Донбассе
Кличко — 48: в сети вспомнили самые убийственные нокауты легендарного чемпиона
"Нафиг он мне нужен": Усик рассказал, как едва не "шарахнул неадеквата"
Неожиданно: СМИ назвали новый клуб Блохина
Украинские молодые футболисты вернулись с обучения в Барселоне
Звезда сборной Украины по баскетболу женился на сербской волейболистке: фото красотки
Отец во время игры в гольф случайно убил 6-летнюю дочь
Не главный бой: появились неожиданные детали дебюта Усика в хевивейте
УЕФА принял жесткое решение против призера УПЛ
"Все, Путин..." Хоккеист сборной России разбил главный пропагандистский миф Кремля о спорте
"Не надо быть сильно умным": Гвоздик выдал откровение про Зеленского
О спорте во всей красе – в нашем Instagram!