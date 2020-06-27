Гвоздик сказал, от чего зависит его возвращение в бокс

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), который 9 июня завершил свою профессиональную карьеру, не исключил возвращение в профессиональный спорт.

По словам украинца, все зависит от того, как сложится его карьера в бизнесе.

"Посмотрим, что произойдет. Никогда не говори никогда. Прямо сейчас я не уверен, что хочу этим заниматься, но никогда не говори никогда. Я открыт к переговорам, Я рассмотрю предложения, но это не то, что я ищу в данный момент", – сказал Гвоздик в интервью Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гвоздик назвал причины, почему завершил свою карьеру. Харьковчанин знал, что в ситуации, которая сложилась в мире с пандемией коронавируса, ему никто не предложит сразу титульный бой, а начинать все сначала он был не готов.

Последний бой харьковчанин провел 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО), владеющему титулом по версии IBF.