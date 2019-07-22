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Гвоздик, шокировавший "правдой" про войну, получит 1,5 млн долларов

2.9т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик получит рекордный гонорар в карьере, выйдя на бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

Поединок против обладателя титула Международной боксерской федерации (IBF) обогатит Гвоздика на 1,5 миллиона долларов, сообщает Sportarena.

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Александр Гвоздик

Александр Гвоздик

Свой предыдущий бой Гвоздик провел в конце марта 2019 года против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Бетербиев в мае 2019-го провел уже вторую успешную защиту титула IBF, справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.

Поединок Гвоздик - Бетербиев запланирован на 18 октября и должен состояться в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал мнение о том, что Россия не является агрессором по отношению к Украине, а также выдал откровенное признание о Зеленском.

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Александр Гвоздик
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Серж Серж
Серж Серж
пусть пустит деньги на свое образование,выучит историю своей страны
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Как просто про@бать страну… Всего-то - захотеть в Европу, России объявить войну, И по наклонной — прямо в ж@пу. Как просто вывести толпу, Устроить скачки на майдане, И с Мустафой попить чайку, Подпев уродливой Руслане. Как просто выстрелить в упор В чужой, неправильный затылок. Дать безоружному отпор, И поджигать фитиль бутылок. Как просто расстрелять Донбасс: Издалека, не зная цели. И выполнить любой приказ, Не видя жертв своих в прицеле. Как просто с факелом в руке Кричать толпой «Героям слава!», На волчьем присягать крюке И русских объявлять отравой. Как просто умереть в котле За прихоть муд@ков во власти. И жизнью заплатить в войне За их ублюдочные страсти. Как просто выдумать врага И жить иллюзией обмана. Страной стремиться в никуда С упорством глупого барана. Как просто жить кругом в дерьме, Внушив себе, что всё по плану, И быть счастливыми вполне, И звать хозяином Обаму. Как просто… Про@бать страну, Сломав язык, мозги, устои... С гимнОм толпой идти ко дну, Ступая в львовские помои. Спешу поздравить! ЗдобулЫ! Всё то, о чём всегда мечтали! С днём вашей гидности, х@хлы! Себя вы трижды на@бали..
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