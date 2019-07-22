Гвоздик, шокировавший "правдой" про войну, получит 1,5 млн долларов

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик получит рекордный гонорар в карьере, выйдя на бой с россиянином Артуром Бетербиевым.

Поединок против обладателя титула Международной боксерской федерации (IBF) обогатит Гвоздика на 1,5 миллиона долларов, сообщает Sportarena.

Александр Гвоздик

Свой предыдущий бой Гвоздик провел в конце марта 2019 года против француза Дуду Нгумбу. Украинец победил в результате технического нокаута из-за травмы оппонента в пятом раунде. После победы Александр заявил о своей цели объединить чемпионские пояса.

Бетербиев в мае 2019-го провел уже вторую успешную защиту титула IBF, справившись с боснийцем Радивое Калайджичем.

Поединок Гвоздик - Бетербиев запланирован на 18 октября и должен состояться в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик высказал мнение о том, что Россия не является агрессором по отношению к Украине, а также выдал откровенное признание о Зеленском.

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