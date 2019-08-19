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Гвоздик, раскрывший "правду" о войне с Россией, сделал новое заявление об Украине

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Чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик, который отметился скандальным высказыванием о войне с Россией, несмотря на переезд в США, ассоциирует себя с Украиной.

Как заявил владелец пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в интервью "ГородХ", он старается хотя бы раз в год посещать родные страну и город.

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"Я остаюсь украинцем и харьковчанином. Харьков – это мой любимый город. Несмотря на то, что я бываю в разных местах – и популярных, и известных, и красивых, – но все равно постоянно тянет в Харьков. Наверное, частичка меня по-прежнему остается там. Плюс мои родители и близкие. Харьков – это моя Родина, мой дом. Этим летом я был Харькове два раза, так вышло. А так, в целом, раз в год. Обычно летом приезжаем семьей побыть, погостить, провести хорошо время с друзьями", – заявил Гвоздик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик сразится с россиянином Артуром Бетербиевым в объединительном поединке.

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Александр Гвоздик
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