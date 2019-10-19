"Должен был кто-то уйти": Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после боя против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева (15-0, 15 КО), дал первый комментарий.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживал меня, Россию, Украину. Сегодня ничего страшного не случилось. Александр Гвоздик проиграл, но в следующий раз выиграет. Сегодня должен был кто-то уйти победителем", - заявил украинец в ринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в Филадельфии (США) и завершилась в 10-м раунде техническим нокаутом от россиянина

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