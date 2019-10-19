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19 октября • обновлено в 07:47
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"Должен был кто-то уйти": Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева

"Должен был кто-то уйти": Гвоздик прокомментировал поражение от Бетербиева
Напряженная встреча прошла в США
1.4т Читать материал на украинском

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) после боя против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева (15-0, 15 КО), дал первый комментарий.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживал меня, Россию, Украину. Сегодня ничего страшного не случилось. Александр Гвоздик проиграл, но в следующий раз выиграет. Сегодня должен был кто-то уйти победителем", - заявил украинец в ринге.

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Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
Место
США
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70rus xxx
70rus xxx
Артилерист Моня,а ты поспорить хотел.
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