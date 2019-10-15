"Ничего об этом не знаю": Гвоздик отморозился по вопросу войны с Россией

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) отказался переводить бой с российским чемпионом IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) в политическую плоскость.
Александр Гвоздик
"Я просто спортсмен. Я не хочу проводить параллели с боем. Я живу в Калифорнии, он живет в Монреале. Я просто ничего об этом не знаю", – сказал Гвоздик в интервью Fight news.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года Гвоздик шокировал украинцев "правдой" о войне с Россией. В частности, боксер не считает РФ страной-агрессором.
Кроме того, чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) не увидел ничего плохого в том, что украинцы ездят в Россию.
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