"Ничего об этом не знаю": Гвоздик отморозился по вопросу войны с Россией

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) отказался переводить бой с российским чемпионом IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО) в политическую плоскость.

Александр Гвоздик

"Я просто спортсмен. Я не хочу проводить параллели с боем. Я живу в Калифорнии, он живет в Монреале. Я просто ничего об этом не знаю", – сказал Гвоздик в интервью Fight news.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле этого года Гвоздик шокировал украинцев "правдой" о войне с Россией. В частности, боксер не считает РФ страной-агрессором.

Кроме того, чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) не увидел ничего плохого в том, что украинцы ездят в Россию.

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