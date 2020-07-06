Гвоздик предрек Усику проблемы в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик выразил опасения по поводу выступлений Александра Усика в хевивейте.

По мнению Гвоздика, его соотечественник столкнется с серьезными трудностями из-за своих физических данных.

"Сейчас все труднее и труднее становится переходить в более тяжелый вес, потому что тяжеловесы становятся все больше и больше. Я знаю, что у Усика действительно хорошие навыки, поэтому он определенно сможет конкурировать с такими парнями, как Джошуа, Фьюри, Уайлдер. Но я хочу увидеть его предстоящий бой с Чисорой, который не такой большой. Я верю, что Александр может удачно выступить в супертяжах, но это определенно не будет легко", – цитирует Александра BoxingScene.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры. В последнем бою украинец проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.