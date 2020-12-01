Гвоздик отправил соперника в глубокий нокаут и стал чемпионом мира: как это было

1 декабря 2018 года украинец Александр Гвоздик в невероятно драматичном стиле нокаутировал канадца Адониса Стивенсона и завоевал пояс WBC в полутяжелом весе.

Бой с самого начала проходил в довольно равной борьбе. На первых секундах третьего раунда наш соотечественник сумел отправить соперника на канвас, но судья неожиданно не заметил нокдаун. В десятой трехминутке Гвоздику с трудом удалось избежать падения на настил после мощного удара слева, а уже в одиннадцатой Александр зажал Стивенсона в углу и добил своего оппонента.

Отметим, что перед досрочным завершением поединка украинец проигрывал Адонису по очкам.

После нокаута канадский боксер был введен в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг. Через несколько месяцев ему все же удалось вернуться к нормальной жизни.

Гвоздику защитил титул чемпиона мира по версии WBC в бою против Дуду Нгумбу, однако уже в следующем поединке он проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр завершил боксерскую карьеру и объяснил причину такого решения.