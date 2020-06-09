Гвоздик объявил о завершении карьеры

Максим Богданов Бокс 23:34, 9.06.2020 Обновлено: 23:57, 9.06.2020

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершил боксерскую карьеру, сообщает авторитетный журналист Стив Ким у себя в Twitter.

Эту информацию 33-летний бронзовый призер Олимпиады-2012 подтвердил в интервью Tribuna.com, отказавшись от дальнейших комментариев.

Александр Гвоздик

Как сообщал OBOZREVATEL, последний бой харьковчанин провел 19 октября 2019 года, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО), владеющего титулом по версии IBF.

Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте 2019-го украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции.

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