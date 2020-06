Гвоздик объявил о завершении карьеры

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершил боксерскую карьеру, сообщает авторитетный журналист Стив Ким у себя в Twitter.

Just filed, 'the Nail' Oleksandr Gvozdyk has announced his retirement from #boxing. Just 33 years old. One of the most intelligent and engaging individuals you'll never meet. Good luck to him in the next chapter of his life...