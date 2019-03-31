Гвоздик - Нгумбу: лучшие моменты боя

Знаменитый украинский боксер Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) добыл свою 17-ю победу на профессиональном ринге, защитив титул чемпиона мира WBC.
Гвоздик - Нгумбу
Top Rank
Наш полутяжеловес в Филадельфии (США) легко расправился с французом конголезского происхождения Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).
Встреча завершилась неожиданно в 5-м раунде, когда темнокожий боксер получил травму ноги. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этого поединка.
Напомним, что Гвоздик в своем крайнем бою 1 декабря завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде Адониса Стивенсона.
Сразу после завершения боя канадец был доставлен в госпиталь и введен в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг.
24 декабря стало известно, что Адонис Стивенсон вышел из комы, а уже 3 января канадский боксер впервые заговорил с врачами и родными.
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