Гвоздик – Нгумбу: букмекеры дали унизительные котировки на бой украинского чемпиона

Чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии WBC Александр Гвоздик 30 марта проведет добровольную защиту титула против 37-летнего француза Дуду Нгумбу. Букмекеры уже начали принимать ставки на предстоящий поединок.

В победу француза аналитики не верят совсем и не видят в этом бое никакой интриги. На то, что украинский боксер успешно защитит свой титул, букмекеры дают коэффициент 1,01, в то время как на триумф Нгумбу – 24. Ничейный исход аналитики считают еще менее вероятным – 34.

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Александр Гвоздик - Дуду Нгумбу instagram.com/alex_gvozdyk

Напомним, что Гвоздик завоевал титул чемпиона мира, нокаутировав в 11-м раунде боя 1 декабря канадца Адониса Стивенсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Всемирной боксерской суперсерии обсуждает вариант организации турнира в полутяжелом весе. В случае достижения успеха в переговорах у нашего чемпиона Александра Гвоздика появится возможность собрать все пояса.

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