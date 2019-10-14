Гвоздик – Бетербиев: букмекеры неожиданно изменили котировки на чемпионский бой

Украинец Александр Гвоздик в пятницу, 18 октября, проведет объединительный бой полутяжелого веса.

В Филадельфии наш обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) сразится с российским чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Бетербиев. Ориентировочное начало поединка – в 05:00 утра субботы, 19 октября, по киевскому времени.

Новости Тренер Гвоздика раскрыл план украинца на бой с россиянином Бетербиевым

Гвоздик – Бетербиев

Аналитики накануне поединка неожиданно изменили свои прогнозы на бой. Ставки на победу Гвоздика принимаются с коэффициентом 1,73 (было – 1.82). Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на успех россиянина достигают уровня 2,00 (было – 1,91).

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Артур Бетербиев неоднозначно высказался о своем чемпионском бое с украинцем Александром Гвоздиком.

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