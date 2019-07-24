Гвоздик готов заплатить за бой Киркоров - Леонтьев

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик, комментируя возможный поединок Сергея Ковалева и Сауля Альвареса, сравнил их бой с шоу.

"Думаю, это и спорт, и маркетинг. А в чем проблема? Мне говорили, что бой боксера Флойда Мэйвезера и бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора — это цирк и противоречит спорту. Но это ведь все-таки шоу-бизнес, помимо спорта. Если бы мне завтра сказали, что Киркоров будет боксировать против Леонтьева и просмотр будет стоить $200, то я бы, скорее всего, заплатил", — сказал Гвоздик ютуб-каналу #ZeRingШоу.

По мнению украинского боксера, поединок между Ковалевым и Альваресом будет конкурентным, а россиянин сможет хорошо заработать на бое.

Как сообщал OBOZREVATEL,3 февраля, российский боксер Сергей Ковалев (33–3–1, 28 KO) победил колумбийца Элейдера Альвареса (24-1, 12 КО) в бою-реванше за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

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