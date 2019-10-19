Гвоздик - Бетербиев: появилось видео нокаута

Украинский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) досрочно проиграл в бою против россияина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО), владеющего титулом по версии IBF.

После равных первых раундов представитель РФ начал наращивать свое преимущество и в 10-м раунде стал просто избивать украинца. Харьковчанин трижды попал в нокдаун, после чего рефери остановил встречу.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть ключевой момент поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

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