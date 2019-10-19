Гвоздик нокаутом проиграл в чемпионском бою

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) проиграл в бою против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

Поединок состоялся в Филадельфии (США) и завершился техническим нокаутом в 10-м раунде.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Гвоздик – Бетербиев.

Дебют встречи прошел в своеобразной разведке, где оба боксера джебами в небольшом темпе пытались нащупать слабые места оппонента. За несколько секунд до гонга случился скандал. Россиянин борцовским приемом бросил украинца на настил ринга, Саша моментально поднялся, но Гэри Росато решил отсчитать нокдаун, чем вызвал бурное возмущение как у трибун, так и у тренера нашего боксера Тедди Атласа.

В перерыве здравый смысл возобладал и рефери отменил свое решение. .

Во 2-м раунде Бетербиев взвинтил скорости и пошел в атаку, заставив несколько раз Александра закрываться у канатов. В конце боксеры обменялись ударами - Гвоздик донес свою двойку, но и сам пропустил очень неприятный боковой.

Атлас в перерыве посоветовал своему подопечному чаще менять углы атаки.

Третья трехминутка прошла при доминировании нашего соотечественника, захватившего центр ринга, и работая первым номером.

Бетербиев забрал концовку 4-го раунда, вызвав злость у Атласа. Тедди требовал от своего подопечного не стоять у канатов и двигаться.

Гвоздик - Бетербиев

На экваторе боя свежее выглядел представитель Российской Федерации, первым номером мощными джебами держа Гвоздика ближе к канатам. Боксер из Украины пытался контратаковать двойками, и перед самым гонгом достал соперника, но при этом оступился и снова упал. В этой ситуации рефери даже не подумал открывать счет, показав, что ничего не было.

В 7-м раунде быстрые атаки Бетербиева заставили поволноваться украинских болельщиков. Харьковчанин пропустил несколько опасных джебов. Гвоздик отлично "нырял" под удары россиянина, в свою очередь попав ему дважды в висок.

Начиная с 9-го раунда Бетербиев активизировался и раз за разом стал доносить боковые через блоки Гвоздика. Александр начал тяжело дышать и клинчивать оппонента, очень много пропуская ненужных ударов. Под гонг россиянин просто избивал нашего боксера.

В 10-м раунде Гвоздик трижды попал в нокдаун и рефери досрочно остановил поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

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