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Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой

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Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) является фаворитом в бою против обладателя титула по версии IBF Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Поединок был назначен на 18 октября и состоится в Филадельфии (США).

Коэффициент на победу харьковчанина составляет 1,82, тогда как котировки на триумф 34-летнего россиянина равны 1,984. Ничья в поединке крайне маловероятна: коэффициент составляет 23.

Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой

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Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

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Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Наверное научит Бетербиев Гвоздика русских терорристов на бомбассе видеть.
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