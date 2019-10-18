Гвоздик – Бетербиев: последние новости перед боем

Вновь бокс профессионалов в центре нашего внимания. Ведь он у вас всегда вызывает интерес.

В этом году уже прошло много боев украинских профи с зарубежными боксерами, а также мировыми звездами между собой. Но, как говорится, еще не вечер.

Как известно, уже через несколько дней украинец Александр Гвоздик, владеющий чемпионским поясом WBC в полутяжелом весе, сразится с обладателем титула IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Поединок пройдет 18 октября в Филадельфии.

Этого боя жду с особым нетерпением по обе стороны океана. В США он интересен тем, что встречаются небитые представители полутяжелого веса, которые уже успели завоевать пояса чемпионов мира. По эту сторону океана, разумеется, противостояние Украины и России никого не может оставить равнодушным.

"Я хорошо знаю Бетербиева, так как дрался с ним в 2009 году и проиграл. Пришло время вернуть долг. В бою я точно не собираюсь стоять перед ним и обмениваться ударами. Это будет плохая стратегия. Этот бой для меня – еще один шаг к цели и мечте стать абсолютным чемпионом в своем весе", – сказал Гвоздик.

Любопытно, что бронзовый призер Олимпиады в Лондоне-2012 Гвоздик все свои бои на профессиональном ринге провел в Северной Америке. И лишь однажды выезжал за пределы США, проведя поединок в канадском Монреале. Тот бой, кстати, стал знаковым для украинца. В противостоянии с канадцем Адонисом Стивенсоном он и завоевал титул чемпиона мира, а в США в марте этого года защитил свой пояс в бою против француза Дуду Нгумбу. Всего же на счету Гвоздика 17 поединков, из которых 14 он завершил досрочно, и только в трех победил по очкам.

Что касается его соперника, то Бетербиев провел 14 боев в профессиональной карьере, и все выиграл нокаутом. Кроме того, у него есть титулы в любительской карьере – и звание чемпиона мира, и два звания чемпиона Европы. Но на Олимпийских играх россиянин не завоевал даже "бронзы", как Гвоздик, дважды – в Пекине-2008 и Лондоне-2012 – уступив в 1/8 финала. Причем в столице Англии проиграл в четвертьфинале будущему абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику.

Бетербиев также проводит все свои бои в профессиональной карьере в Северной Америке. Правда, гораздо больше дерется в Канаде, чем в США. А титул IBF он завоевал уже относительно давно – в ноябре 2017-го, после чего успел дважды его защитить.

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Вообще, в 2019-м состоялось много захватывающих боев на профиринге. Так что есть, о чем вспомнить. Но больше всего мне запомнился вот этот.

В июне на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-йорке произошло невероятное событие: претендент из Мексики Энди Руис-младший (33-1-0, 22 КО), выступающий под флагом США, преподнес громкую сенсацию, досрочно победив чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) британца Энтони Джошуа (22-1-0, 21 КО). Так что на трон в самом престижном дивизионе взошел новый король!

Решающим для соперников стал седьмой раунд. Руис обрушил на Джошуа каскад "выстрелов", сначала в третий раз в этом поединке отправил на то время еще чемпиона мира в нокдаун, а вслед за тем - и в четвертый. Хотя Энтони, вроде бы, хотел продолжить бой, но рефери решительно развел в сторону руки. И этим характерным жестом показал, что досрочно техническим нокаутом победил новый чемпион мира по трем версиям в супертяже Энди Руис-младший.

"Хочу сказать спасибо Богу, что дал мне эту победу. Без него это было бы невозможно, - сказал в интервью на ринге сияющий от счастья и облаченный в три чемпионских пояса Энди Руис. - Мне сейчас так хорошо! Я мечтал об этом с шести лет, тяжело работал ради этого. И сейчас еще не могу поверить, что исполнил мечту. Спасибо команде, моим кентам, промоутеру Эдди Хирну, отцу, всей семье. Совершенству нет предела".

"Да, это поражение, такие дела... Но я вернусь. Направление не менялось: только вперед. Хочу мести. Хочу реванша где угодно. Хочу выиграть у него и вернуть пояса", - пригрозил теперь уже бывший чемпион.

Следует отметить, что в свежайшем рейтинге BoxRec в супертяжелом дивизионе Энди Руис-младший поднялся сразу с 14-й позиции на первую, с которой Энтони Джошуа опустился на третью. А на второй теперь - чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО).

Напоследок добавлю, что бой-реванш Энди Руиса с Энтони Джошуа запланирован на 7 декабря. Британец хочет мести!

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