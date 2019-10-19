Гвоздик - Бетербиев: полный бой на видео

Российский боксер Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF и WBC победил украинца Александра Гвоздика (17-1, 14 КО).

Поединок начался в равной борьбе, с небольшим преимуществом россиянина. Саша много двигался по рингу, и наносил больше ударов, однако они цели не достигали. С 9-го раунда Бетербиев ускорился, Гвоздик заметно подсел физически и в 10-м раунде трижды упал в нокдаун. После третьего раза рефери остановил встречу.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двух непобедимых чемпионов прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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