Рекорд! Стало известно, сколько заработал Гвоздик за бой с Бетербиевым

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) за бой с Бетербиевым заработал 1,5 миллиона долларов, утверждает авторитетный американский журналист Дэн Рафаэль.

По информации инсайдера такую же сумму получил и россиянин,

Purses for tonight's Beterbiev-Gvozdyk light heavyweight unification fight: They are each making $1.5 million. https://t.co/rlXIdlWXhY — Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019

Полученный гонорар стал рекордным в карьере украинца. Предыдущим крупнейшим заработком для харьковчанина был миллион долларов за бой против Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Гвоздик - Бетербиев прошла в США и завершилась техническим нокаутом от россиянина.

Позже появилось видео ключевого момента, стоившего украинцу титула.

Кроме того, были опубликованы судейские записки, из которых стало известно, кто побеждал на момент остановки боя.

Сразу после встречи Гвоздик был госпитализирован в одну из клиник Филадельфии.

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