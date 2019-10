Рекорд! Стало известно, сколько заработал Гвоздик за бой с Бетербиевым

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) за бой с Бетербиевым заработал 1,5 миллиона долларов, утверждает авторитетный американский журналист Дэн Рафаэль.

По информации инсайдера такую же сумму получил и россиянин,

Purses for tonight's Beterbiev-Gvozdyk light heavyweight unification fight: They are each making $1.5 million. https://t.co/rlXIdlWXhY