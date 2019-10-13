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13 октября • обновлено в 19:22
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Гвоздик - Бетербиев: где смотреть онлайн чемпионский супербой

Гвоздик - Бетербиев: где смотреть онлайн чемпионский супербой
Встреча состоится в ночь на 19 октября
1.1т Читать материал на украинском

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе WBC Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) 19 октября, проведет объединительный поединок против чемпиона IBF россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 КО).

Бой пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии (США). Начало в 04:30 утра субботы, 19 октября. Время киевское.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

Поединок Александр Гвоздик - Артур Бетербиев в Украине в прямом эфире программы "Большой бокс" покажет телеканал "Интер", а также российский "Первый канал".

Накануне боя - в пятницу, 18 октября, в 22:00 на "Интере" состоится премьера документального спецпроекта "Александр Гвоздик. Победы в ринге и вне его".

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Отметим, что это не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл. Теперь у украинце будет шанс взять реванш, но уже на профи-ринге. А также объединить два пояса - WBC и IBF.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 марта Гвоздик защитил пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе, победив Дуду Нгумбу. Француз снялся с поединка в пятом раунде, сославшись на травму.

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Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Гвоздик Артур Бетербиев
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