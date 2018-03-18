Непобедимый украинский боксер в тяжелом бою завоевал титул чемпиона мира в США

Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 KO) завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В своем 15-м бою на профи-ринге, который стал для харьковчанина первым титульным, наш соотечественник одержал уверенную победу над французом Мехди Амаром (35-6-2, 16 КО).

Непобедимый Гвоздик неспешно начал поединок на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В первых раундах Александр проводил "разведку", стараясь удерживать соперника на дистанции.

При этом француз старался активничать, регулярно выбрасывая джебы. Александр отвечал ударами с правой через руку оппонента.

В шестом раунде Саша занял центр ринга, став напирать на Амара. Мехди отсиделся в обороне, а в следующей трехминутке пару раз достал украинца. В ответ на это Гвоздик затеял размен ударами, устроив в ринге настоящую рубку.

Начиная с девятого раунда Александр стал выцеливать, выбрасывая серии плотных ударов по корпусу и в голову. При этом француз, несмотря на статус явного андердога, очень хорошо смотрелся на ногах, держал удар, регулярно контратакуя.

В 12-м раунде оба боксера пошли в размен. Гвоздик загнал соперника к канатам, однако и сам пропустил опасный апперкот с левой. Этот удар едва не потряс украинца, но Саша проявил стойкость, выдержав контрнатиск оппонента.

Судьи единогласным решением отдали победу нашему соотечественнику - 117:111, 116:112, 118:110.

Напомним, что следующим соперником Гвоздика станет победитель пары Адонис Стивенсон - Баду Джек. Их бой состоится 19 мая в канадском Монреале. На кону будет стоять пояс WBC, которым Стивенсон владеет с 2013 года.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что другой украинский боксер добыл яркую победу нокаутом в 6-м бою на профи-ринге.