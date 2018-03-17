Гвоздик - Амар: онлайн-трансляция чемпионского боя украинского боксера

Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) близок к тому, чтобы завоевать первый чемпионский пояс в профи-карьере. 17 марта наш соотечественник будет драться в США против француза Мехди Амара (34-5-2, 16 КО) за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Амар. Начало поединка в воскресенье, 18 марта, в 5:00 утра по киевскому времени.

Отметим, что первый титульный бой в профи-карьере непобедимого украинца пройдет на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Харьковчанин будет драться в андеркарде главного поединка вечера - американцы Хосе Карлос Рамирес и Амир Имам поборятся за вакантный пояс по версии WBC в первом полусреднем весе.

Напомним, накануне стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация сделает особенные пояса для Усика и Ломаченко.