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14 сентября • обновлено в 16:35
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Грудь знаменитой боксерши не поместилась в купальник на взвешивании - видеофакт

4.8т Читать материал на украинском

Американская боксерша мексиканского происхождения Марисела Корнехо произвела настоящий фурор в сети на церемонии взвешивания перед титульным боем-реваншем с Франчон Крюз.

32-летняя экс-чемпионка в по версии WBC в суперсреднем весе появилась в откровенном купальнике, в который явно не вмещались все ее выпуклости.

После такого представления пользователи в Instagram спортсменки завалили ее признаниями в любви. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться эффектной внешностью спортсменки.

Марисела Корнехо

Марисела Корнехо

Instagram

Марисела Корнехо

Марисела Корнехо

Instagram

Марисела Корнехо

Марисела Корнехо

Instagram

Марисела Корнехо

Марисела Корнехо

Instagram

Марисела Корнехо

Марисела Корнехо

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный наряд Марисела надела и перед первым поединком против Крюз, который завершился ее поражением.

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