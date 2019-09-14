Грудь знаменитой боксерши не поместилась в купальник на взвешивании - видеофакт

Американская боксерша мексиканского происхождения Марисела Корнехо произвела настоящий фурор в сети на церемонии взвешивания перед титульным боем-реваншем с Франчон Крюз.
32-летняя экс-чемпионка в по версии WBC в суперсреднем весе появилась в откровенном купальнике, в который явно не вмещались все ее выпуклости.
После такого представления пользователи в Instagram спортсменки завалили ее признаниями в любви. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться эффектной внешностью спортсменки.
Марисела Корнехо
Марисела Корнехо
Марисела Корнехо
Марисела Корнехо
Марисела Корнехо
Как сообщал OBOZREVATEL, подобный наряд Марисела надела и перед первым поединком против Крюз, который завершился ее поражением.
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