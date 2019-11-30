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1 декабря • обновлено в 06:21
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"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев

"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
Встреча прошла в Москве в рамках турнира
33.6т Читать материал на украинском

Российские любители спорта загнобили в социальных сетях боксерский бой Александр Емельяненко - Михаил Кокляев.

"Господи какой позор, почему мне стыдно за них. ГЛАВНЫЙ БОЙ ГОДА. За что, Джиган. Это слишком уже", "ГЛАВНЫЙ БОЙ ГОДА! Гребаный стыд, цирк, Кокляев просто мешок. Рен-ТВ неслабо так хайпанул", "Господи, я - чертов идиот. Я три часа зачем-то смотрел избиение бомжей из Танзании, пьяные драки из бани, и в конце (о, чудо) нокаут мешка Кокляева. Зачем я это делал... Простите меня, умные люди. Три часа из жизни вон. Я просто пьяный..." - пишут юзеры.

"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
"Гре*аный стыд": россияне в ярости от позорного боя Емельяненко - Кокляев
Новости
Кокляев - Емельяненко: весь бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, анонсированный звездный поединок Емельяненко - Кокляев продлился меньше раунда: профессиональный боец MMA в Москве легко разобрался с легендой тяжелой атлетики. Встреча завершилась за 2 минуты и 27 секунд, после того как 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего пауэрлифтера.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия Москва
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Комментарии
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Интересно
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Как хоккей Россия- Украина...
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Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Та це похоже на бій року між Ляшком та Герусом.Бу-га-га:)))
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Volnyanskiy Vladislav
Volnyanskiy Vladislav
это полная лажа.а Кокляев просто опозорился на всю страну.какой реванш?.мешок конченый
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