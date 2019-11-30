Российские любители спорта загнобили в социальных сетях боксерский бой Александр Емельяненко - Михаил Кокляев.

"Господи какой позор, почему мне стыдно за них. ГЛАВНЫЙ БОЙ ГОДА. За что, Джиган. Это слишком уже", "ГЛАВНЫЙ БОЙ ГОДА! Гребаный стыд, цирк, Кокляев просто мешок. Рен-ТВ неслабо так хайпанул", "Господи, я - чертов идиот. Я три часа зачем-то смотрел избиение бомжей из Танзании, пьяные драки из бани, и в конце (о, чудо) нокаут мешка Кокляева. Зачем я это делал... Простите меня, умные люди. Три часа из жизни вон. Я просто пьяный..." - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, анонсированный звездный поединок Емельяненко - Кокляев продлился меньше раунда: профессиональный боец MMA в Москве легко разобрался с легендой тяжелой атлетики. Встреча завершилась за 2 минуты и 27 секунд, после того как 38-летний боец мощным ударом отправил в тяжелый нокаут 40-летнего пауэрлифтера.

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