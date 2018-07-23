"Грамотный и мощный": Ломаченко восхитился победой Усика в Москве

Украинский чемпион Василий Ломаченко пришел в полный восторг от победы Александра Усика в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) над Муратом Гассиевым. По мнению обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, в Москве Усик продемонстрировал все свои самые сильные качества.

"Саня – красавчик. Он провел замечательный, грамотный и мощный бой. Думаю, всем понравилось. Мы увидели в бою именно того Усика, которого знаем. Стиль, комбинации, передвижения... Мои поздравления. Очень рад, что у них все получилось так, как задумывали. Поздравляю так же его команду", – сказал Ломаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика под крики "Слава Украине!" встречали десятки людей в аэропорту "Киев" после его возвращения из Москвы.