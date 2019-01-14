''Готовы в любое время'': Усику предложили интересный бой

Менеджер кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса (29-1, 24 КО) Джей Хименес заявил о готовности своего подопечного драться с украинцем Александром Усиком.

"С нами никто не связывался. Заметил, что все используют имя Ортиса для наращивания своей популярности, а затем исчезают. Мы готовы провести бой с Усиком в любое время. Лично я считаю Александра очень хорошим боксером, но он должен провести парочку поединков в супертяжах перед этим", – заявил Хименес в интервью Boxing Scene .

Усик - Ортис

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее менеджер Усика Александр Красюк обозначал Ортиса как возможного первого соперника украинца в супертяжах в апреле нынешнего года, однако менеджер Ортиса Майк Коппингер анонсировал поединок своего подопечного второго марта и не с украинцем.

Отметим, что кроме кубинца, в список потенциальных оппонентов абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе вошли два россиянина – Александр Поветкин и Денис Лебедев.

В марте прошлого года Луис Ортис проиграл нокаутом бой за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе против Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО)

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