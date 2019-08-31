Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

В боксерском бою украинца и русского предсказали войну

733 Читать материал на украинском

Американский промоутер Боб Арум высказался о бое чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC украинца Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) против россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 KO).

"Они оба выступают за Top Rank. Два отличных воина. Русский против украинца, Господи, это будет война. Не спрашивайте меня, кто победит в этом бою. Я абсолютно не имею представления. Всё что я знаю — это будет бой года", - цитирует vringe члена Международного зала славы бокса.

Напомним, что 18 августа поединок Гвоздик - Бетербиев был объявлен официально и пройдет 18 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

Новости
"Люди начинают ломаться": Гвоздик рассказал о бое с россиянином

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Гвоздик – Бетербиев" на OBOZREVATEL.

Тема
Гвоздик – Бетербиев
Персоны
Александр Усик Артур Бетербиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петров Игорь
Петров Игорь
...для чеченца,сына Асильбека,всегда очень почетно стать руским.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...