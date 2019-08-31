В боксерском бою украинца и русского предсказали войну

Американский промоутер Боб Арум высказался о бое чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC украинца Александра Гвоздика (17-0, 14 КО) против россиянина Артура Бетербиева (14-0, 14 KO).

"Они оба выступают за Top Rank. Два отличных воина. Русский против украинца, Господи, это будет война. Не спрашивайте меня, кто победит в этом бою. Я абсолютно не имею представления. Всё что я знаю — это будет бой года", - цитирует vringe члена Международного зала славы бокса.

Напомним, что 18 августа поединок Гвоздик - Бетербиев был объявлен официально и пройдет 18 октября в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гвоздик 2 декабря 2018-го нокаутировал канадца Адониса Стивенсона в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе.

В марте украинец защитил чемпионский пояс WBC в скандальном поединке против Дуду Нгумбу из Франции, который, по мнению украинца, симулировал травму.

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