"Горжусь и люблю!" Кличко сделал трогательное заявление об Украине

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что ощущает себя дома только в Украине. При этом бывший чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что ценит факт своего рождения в Казахстане и тепло относится к этой стране.

"Я родился в Казахстане, и там я пошел в школу. Я вернулся туда с моим братом пять лет назад и почувствовал чувство дежавю, когда вышел из самолета. Воспоминания о детстве, запах в воздухе и другие вещи, которые я давно не видел, но они казались знакомыми и были такими близкими моему сердцу. Казахстан важен для меня. Там все еще есть родственники. На Гавайях родилась моя дочь, поэтому это меня связывает с США. В Германии нас с братом невероятно приняли люди, и в эту страну является эмоциональная привязанность. Я – украинец и я этим горжусь и люблю свою страну. В Украине похоронены мой отец и бабушка. Это мой дом", – сказал Кличко в интервью The Times, информирует 24boxing.com.ua.

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