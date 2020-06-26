Горбунов раскритиковал украинцев из-за Усика и Ломаченко: итоги спорта 25 июня

Александр Чеканов Бокс 09:22, 26.06.2020 Обновлено: 09:41, 26.06.2020

Украинский актер Алексей Горбунов поддержал боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, а футболист Руслан Малиновский стал лучшим в матче Серии А.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 25 июня.

Кроме того, СМИ узнали, сколько зарабатывает бразилец Тайсон в "Шахтере". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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