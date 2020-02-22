Главная Новости
22 февраля • обновлено в 12:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Голову компостировали": российский боксер-чемпион обманул про Крым и поплатился

5.8т
Читать материал на украинском

Российский боксер-чемпион Максим Смирнов, с которым украинец Максим Бурсак должен драться бой 22 февраля в Броварах, провел на украинской таможне 4 часа из-за лжи о посещении Крыма.

"10 часов перелетов, я замотанный весь. Пограничники спрашивают: "А вы в Крыму были?" - Надо было отвечать "нет", а я "конечно был". Они - "Да? Где? Когда?" - "В 2014 году". Они так смотрят на меня, и тут голова начала работать, я им такой: "Был в начале года. когда еще Украина была. Заехали на 6 дней потренироваться, погодка нормальная". А на самом деле я летом был. И такая движуха на таможне началась. Нас туда, сюда. Мой багаж где-то там валяется. Четыре часа головку компостировали, чтобы запустить или нет. Сейчас думаю, что назад полетим, но ничего - пропустили", - заявил Смирнов.

Новости
Усик приехал в Симферополь и показал, чей Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою боксерского вечера в Броварах украинец Денис Беринчик проведет защиту своего титула в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто. Стало известно, на какой телеканале состоится трансляция боя.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Макс Бурсак
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
18
15
Смешно
0
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
"должен драться бой" это на каком языке?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Манчестер Юнайтед
VS
Уотфорд
Победа Манчестер Юнайтед
1.62 Сделать ставку
Арсенал
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.77 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Норвич
Вулверхэмптон победит и не пропустит
2.45 Сделать ставку
Байер
VS
Аугсбург
Победа Байера с форой (-1)
1.77 Сделать ставку
Хетафе
VS
Севилья
Победа Хетафе с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Атлетико
VS
Вильярреал
Вильярреал забьет
1.72 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Сан-Антонио Сперс
Победа Юты с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +1,5 очка
1.90 Сделать ставку
Миннесота Тимбервулвз
VS
Бостон Селтикс
Победа Бостона с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Торонто Рэпторз
VS
Финикс Санс
Победа Торонто с форой в -7,5 очка
1.90 Сделать ставку