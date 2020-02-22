"Голову компостировали": российский боксер-чемпион обманул про Крым и поплатился

Российский боксер-чемпион Максим Смирнов, с которым украинец Максим Бурсак должен драться бой 22 февраля в Броварах, провел на украинской таможне 4 часа из-за лжи о посещении Крыма.

"10 часов перелетов, я замотанный весь. Пограничники спрашивают: "А вы в Крыму были?" - Надо было отвечать "нет", а я "конечно был". Они - "Да? Где? Когда?" - "В 2014 году". Они так смотрят на меня, и тут голова начала работать, я им такой: "Был в начале года. когда еще Украина была. Заехали на 6 дней потренироваться, погодка нормальная". А на самом деле я летом был. И такая движуха на таможне началась. Нас туда, сюда. Мой багаж где-то там валяется. Четыре часа головку компостировали, чтобы запустить или нет. Сейчас думаю, что назад полетим, но ничего - пропустили", - заявил Смирнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою боксерского вечера в Броварах украинец Денис Беринчик проведет защиту своего титула в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто. Стало известно, на какой телеканале состоится трансляция боя.

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