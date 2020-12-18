Головкин – Шеремета: прогноз на чемпионский бой

Казахский чемпион среднего веса Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) считается явным фаворитом боя с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

Поединок состоится в пятницу, 18 декабря, в Голливуде на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Время начала боя – 3:30 ночи субботы, 19 декабря, по киевскому времени (7:30 утра по времени Нур-Султана).

Аналитики на 99% уверены в победе Головкина. Ставки на его успех принимаются с коэффициентом 1,04. Ничья оценивается котировкой 26,00. А показатели на поражение чемпиона достигают уровня 11,00.

При этом эксперты не сомневаются в том, что поединок завершится досрочно. На соответствующую позицию предлагается индекс 1,12.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года Геннадий Головкин скандальным решением судей победил украинца Сергея Деревянченко.