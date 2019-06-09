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Головкин - Роллс: весь бой на видео

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Кзахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 KO), выступающий в средней весовой категории, в ночь на 9 июня победил американца Стива Роллса (18-1, 10 КО).

Эта встреча стала первой для Головкина после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре минувшего года.

Поединок продлился 4 раунда и завершился эффектным нокаутом. OBOZREVATEL предлагает полную запись боя.

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Знаменитый украинский боксер победил суровым нокаутом в США

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года известный боксер проиграл жестким нокаутом Геннадию Головкину и завершил карьеру.

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Геннадий Головкин
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