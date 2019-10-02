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2 октября • обновлено в 23:04
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Головкин признался в страхе перед украинцем Деревянченко

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о предстоящем бое с украинцем Сергеем Деревянченко, на кону в котором будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Головкин признался в страхе перед украинцем Деревянченко

"Я очень взволнован. Рад вернуться в мой второй дом, "Мэдисон Сквер Гарден". Прямо сейчас со мной работают лучшие специалисты в мире. И соперник у меня тоже лучший. Я давно знаком с Сергеем и понимаю, насколько он хорош. Я даже немного боюсь, потому что знаю, с кем буду иметь дело", — заявил Головкин.

"Для меня большая честь боксировать на легендарном "Мэдисон Сквер Гарден". У меня был очень хороший кемп, Я отлично потрудился со своей командой . В субботу я буду готов дать бой!" - отметил в свою очередь Деревянченко.

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Бой в среднем весе между Головкиным и Деревянченко состоится в ночь на 6 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
Место
США Нью-Йорк
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