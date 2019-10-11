Головкин – Деревянченко: Канело выступил с резким заявлением о результате боя

Звездный мексиканский боксер, лидер среднего веса Сауль Канело Альварес считает, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой с казахстанцем Геннадием Головкиным, несмотря на решение судей.

Поединок проходил 5 октября в Нью-Йорке, и в нем оспаривался вакантный титул IBF, которым ранее владел мексиканец. Канело не согласен с вердиктом фемиды, которая в близком бою отдала Головкину победу единогласным решением.

Деревянченко - Головкин Boxing Scene

"Для меня очевидно, что Деревянченко выиграл этот бой. В этом поединке он выглядел действительно хорошо. Это был бой Деревянченко. Что касается Головкина, все его знают, но он выглядел медленным", - отметил Канело в интервью Boxing Scene.

Против Головкина мексиканец провел ранее два боя (ничья и победа) и не исключает возможность проведения третьего поединка.

"Я считаю, что показал всем остальным, как потрясти Геннадия. Необходимо пробивать по корпусу. Как раз это мы и увидели (в бою с Деревянченко - Ред.). Сейчас для меня поединок с Головкиным не несет никакого вызова. Мы дрались дважды, провели 24 раунда. Я победил его, так что он больше не является для меня вызовом. Однако Головкин - это хороший бизнес. Так что если они выйдут на меня с привлекательным предложением, возможно, мы устроим третий бой", - отметил Сауль.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем боя Деревянченко - Головкин решением судей был признан казахстанский боец.

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