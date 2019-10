Деревянченко в кровавом чемпионском бою с нокдауном проиграл Головкину

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО).

Бой за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) прошел в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden и завершился решением судей 114:113, 115:112, 115:112.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко.

Первый раунд начался неприятно для украинца. Уже на второй минуте Сергей получил правый боковой в затылок и оказался в нокдауне. Головкин попытался развить успех, однако наш боксер был явно не потрясен и спокойно отбил все атаки.

Во 2-й трехминутке более активно атаковал Деревянченко, стараясь вести бой на ближней дистанции. Геннадий отвечал левым боовым. Как только Сергей двигался - у него было преимущество, но лишь останавливался, как казах доставал своими боковыми.

Перед третьим раундом у нашего соотечественника открылись два неприятных рассечения над правым глазом от попадания соперника. Деревянченко в 4-м раунде выбросил много ударов, но все они не составили особой угрозы.

Derevyanchenko has suffered a bad cut over his eye in round 2 from a Golovkin punch #GGGDerevyanchenko #boxing @DAZN_USA pic.twitter.com/DhJnok00X0