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6 октября • обновлено в 07:34
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Деревянченко в кровавом чемпионском бою с нокдауном проиграл Головкину

15.2т Читать материал на украинском

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО).

Бой за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) прошел в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden и завершился решением судей 114:113, 115:112, 115:112.

Головкин - Деревянченко

Головкин - Деревянченко

DAZN

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко.

Первый раунд начался неприятно для украинца. Уже на второй минуте Сергей получил правый боковой в затылок и оказался в нокдауне. Головкин попытался развить успех, однако наш боксер был явно не потрясен и спокойно отбил все атаки.

Во 2-й трехминутке более активно атаковал Деревянченко, стараясь вести бой на ближней дистанции. Геннадий отвечал левым боовым. Как только Сергей двигался - у него было преимущество, но лишь останавливался, как казах доставал своими боковыми.

Перед третьим раундом у нашего соотечественника открылись два неприятных рассечения над правым глазом от попадания соперника. Деревянченко в 4-м раунде выбросил много ударов, но все они не составили особой угрозы.

В 5-м раунде Деревянченко взял хороший темп, занял центр ринга и сериями "насыпал" Головкину, избегая его боковых "выстрелов".

Сергей сделал ставку в атаке на джебы, перед гонгом попав оппоненту в печень. Представителю Казахстана удался неприятный апперкот.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

DAZN

В 6-м раунде оба боксера пошли в размен и наш соотечественник выглядел очень достойно, несмотря на то, что пропустил несколько неприятных боковых. Головкин явно включился в серьезную атакующую работу.

7-я трехминутка прошла при доминировании ГГГ и Сергею стало заметно тяжелее обороняться, но он максимально старался лишать оппонента оперативного пространства.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

DAZN

Далеко не все удары проходили у украинца, но было видно, что и это заметно изматывало боксера из Казахстана. В середине 8-го раунда Сергей остановился и сразу получил неприятные боковые. В концовке Головкину прилетела двойка, сбив ему серьезно дыхание.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

DAZN

С самого начала 9-го Деревянченко пропустил мощнейший удар, но остался не потрясенным. Вновь пошел открытый бокс. Боксеры заметно подустали, что существенно сказалось на темпе.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

Головкин (белые трусы) - Деревянченко

DAZN

Чемпионские раунды начались с серии атак боксера из Украины. Головкин опешил от такой серии, но сильно потрясен не был, и спустя 2 минуты уже сам создал украинцу серьезные проблемы.

Последний раунд прошел больше в клинчах, чем в ударах.

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"Забрать в Украину": Деревянченко осадил Головкина перед боем за рекордный гонорар

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Геннадий Головкин добыл победу в первом бою после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре минувшего года.

Бывший чемпион мира в 12-раундовом рейтинговом бою нокаутировал непобедимого Стива Роллса (18-1, 10 КО).

Деревянченко 14 апреля избил немца эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО)

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Читайте все новости по теме "Головкин – Деревянченко" на OBOZREVATEL.

Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
Место
США Нью-Йорк
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Комментарии
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Livesey David
Livesey David
А почему заголовок не в стиле оbcоcа, должно быть: "Дeрeвянчeнко позopно с нокдayном пpoиграл Гoлoвкину!"
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Livesey David,какцап,у тебя от этого, эпилепсия наверное началась.
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свет воин
свет воин
Деревянченко молодец, был хорош, но Гена выше классом, как ни крути. Обоим респект!
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