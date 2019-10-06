Деревянченко в кровавом чемпионском бою с нокдауном проиграл Головкину

Знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО).

Бой за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) прошел в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden и завершился решением судей 114:113, 115:112, 115:112.

Головкин - Деревянченко DAZN

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Головкин – Деревянченко.

Первый раунд начался неприятно для украинца. Уже на второй минуте Сергей получил правый боковой в затылок и оказался в нокдауне. Головкин попытался развить успех, однако наш боксер был явно не потрясен и спокойно отбил все атаки.

Во 2-й трехминутке более активно атаковал Деревянченко, стараясь вести бой на ближней дистанции. Геннадий отвечал левым боовым. Как только Сергей двигался - у него было преимущество, но лишь останавливался, как казах доставал своими боковыми.

Перед третьим раундом у нашего соотечественника открылись два неприятных рассечения над правым глазом от попадания соперника. Деревянченко в 4-м раунде выбросил много ударов, но все они не составили особой угрозы.

Derevyanchenko has suffered a bad cut over his eye in round 2 from a Golovkin punch #GGGDerevyanchenko #boxing @DAZN_USA pic.twitter.com/DhJnok00X0 — Harry Zahn (@harry_zahn) October 6, 2019

В 5-м раунде Деревянченко взял хороший темп, занял центр ринга и сериями "насыпал" Головкину, избегая его боковых "выстрелов".

Сергей сделал ставку в атаке на джебы, перед гонгом попав оппоненту в печень. Представителю Казахстана удался неприятный апперкот.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко DAZN

В 6-м раунде оба боксера пошли в размен и наш соотечественник выглядел очень достойно, несмотря на то, что пропустил несколько неприятных боковых. Головкин явно включился в серьезную атакующую работу.

7-я трехминутка прошла при доминировании ГГГ и Сергею стало заметно тяжелее обороняться, но он максимально старался лишать оппонента оперативного пространства.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко DAZN

Далеко не все удары проходили у украинца, но было видно, что и это заметно изматывало боксера из Казахстана. В середине 8-го раунда Сергей остановился и сразу получил неприятные боковые. В концовке Головкину прилетела двойка, сбив ему серьезно дыхание.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко DAZN

С самого начала 9-го Деревянченко пропустил мощнейший удар, но остался не потрясенным. Вновь пошел открытый бокс. Боксеры заметно подустали, что существенно сказалось на темпе.

Головкин (белые трусы) - Деревянченко DAZN

Чемпионские раунды начались с серии атак боксера из Украины. Головкин опешил от такой серии, но сильно потрясен не был, и спустя 2 минуты уже сам создал украинцу серьезные проблемы.

Последний раунд прошел больше в клинчах, чем в ударах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня Геннадий Головкин добыл победу в первом бою после сенсационного поражения от Сауля Альвареса в сентябре минувшего года.

Бывший чемпион мира в 12-раундовом рейтинговом бою нокаутировал непобедимого Стива Роллса (18-1, 10 КО).

Деревянченко 14 апреля избил немца эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО)

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