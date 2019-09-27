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27 сентября • обновлено в 19:41
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Головкин — Деревянченко: принято неожиданное решение по чемпионскому бою

2.6т Читать материал на украинском

Украинский боксер Сергей Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин будут сражаться за два чемпионских пояса. Бой пройдет 5 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин будут драться 5 октября

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин будут драться 5 октября

Boxing Scene

Изначально боксеры должны были драться лишь за титул IBF в среднем весе, но, как сообщает Boxing Scene, IBO решила также выставить свой пояс на кон поединка.

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Отметим, что Головкин уже владел обоими поясами. Титул IBO он завоевал еще в 2011 году и провел 17 удачных защит. Казахстанец потерял его после поражения от Сауля Альвареса. Однако мексиканцу второстепенный титул оказался не нужным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деревянченко заявил, что готовит сюрпризы в рукаве перед поединком с Головкиным.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
Место
США Нью-Йорк
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70rus xxx
70rus xxx
Самое интересное,что адекватные на Украине остались исключительно боксеры.
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70rus xxx
70rus xxx
Ибрагимов Золтан, а чем Деревянченко плох?
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
70rus xxx, да да...особенно когда виходят на ринг и кауап ищет 5 угол
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