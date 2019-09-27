Головкин — Деревянченко: принято неожиданное решение по чемпионскому бою

Украинский боксер Сергей Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин будут сражаться за два чемпионских пояса. Бой пройдет 5 октября в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин будут драться 5 октября Boxing Scene

Изначально боксеры должны были драться лишь за титул IBF в среднем весе, но, как сообщает Boxing Scene, IBO решила также выставить свой пояс на кон поединка.

Отметим, что Головкин уже владел обоими поясами. Титул IBO он завоевал еще в 2011 году и провел 17 удачных защит. Казахстанец потерял его после поражения от Сауля Альвареса. Однако мексиканцу второстепенный титул оказался не нужным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деревянченко заявил, что готовит сюрпризы в рукаве перед поединком с Головкиным.

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