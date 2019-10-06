Головкин - Деревянченко: опубликована впечатляющая статистика ударов в бою

Стала известна статистика выброшенных и точных ударов в поединке между казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, за 12 раундов Головкин выбросил 720 ударов, из которых 243 достигли своей цели (33,8 процента). Соотношение джебов составило 406 к 107 (26,4 процента), а силовых ударов - 314 к 136 (43,3).

Деревянченко нанес чуть больше ударов (738), но их точность оказалась ниже - лишь 230 достигли своей цели (31,2 процента). Соотношение джебов у украинца составило 266 на 47 (17,7 процента), силовых ударов - 472 на 183 (38,8).

Новости Деревянченко и Головкина госпитализировали после боя

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно сколько раундов выиграл украинец.

Также были опубликованы лучшие моменты боя на видео.

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