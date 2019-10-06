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6 октября • обновлено в 07:34
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Головкин – Деревянченко: лучшие моменты боя на видео

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Боксер из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) победил знаменитого украинского боксера Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО).

Бой проходил за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO) и завершился единогласным решением судей.

Уже в первом раунде наш соотечественник попал в неприятный нокдаун, но смог достойно противостоять все оставшиеся трехминутки. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты этой битвы.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
Место
США Нью-Йорк
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